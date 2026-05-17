حفيظ دراجي: جماهير الزمالك واتحاد العاصمة قدمت صورة مشرّفة للكرة العربية

علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي علي الروح الرياضية التي سادت مباراة نهائي الكنفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة .

وكتب دراجي من خلال حسابه الشخصي اكس :" الشكر الجزيل لجماهير فريقي الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري على الروح الرياضية العالية التي تحلّوا بها في نهائي الكونفدرالية، والتي عكست صورة مشرّفة لكرة القدم العربية والإفريقية، وأكدت أن المنافسة تبقى جميلة حين يسودها الاحترام والأخوة والمحبة بين الجميع ".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية