مشروعات تطبيقية متميزة لطلاب المساحة والمعلومات الجغرافية بـ آداب بني سويف

في إطار دعم كلية الآداب جامعة بني سويف للمشروعات التطبيقية والبحثية المتميزة،وتحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب ، والأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبعناية الأستاذ الدكتور عماد البنا ، منسق برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية ، وبإشراف الأستاذ المساعد دكتور هاني ربيع ، والدكتور محمد عبد العظيم.



قدّم طلاب الفرقة الثالثة ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية نماذج تطبيقية متقدمة ضمن مقرر تحليلات البعد الثالث، عكست مستوى علميًا وتقنيًا متميزًا في توظيف نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الحديثة في خدمة الدراسات البيئية والعمرانية.

وشملت المشروعات تنفيذ أعمال رفع لمنطقة أرض الحرية والحرم الجامعي بغرب النيل، وتحويلها إلى نماذج وخرائط ثلاثية الأبعاد وفق معطيات جغرافية دقيقة، بما يسهم مستقبلًا في دراسة زوايا سقوط أشعة الشمس وتأثيرها على معدلات الإضاءة، وتقنيات استخدام الخلايا الشمسية، وإمكانية زراعة أسطح المباني، إلى جانب الاستفادة منها في تحليل تدفق الهواء داخل الكتل السكانية وحساب معدلات التهوية والمؤشرات البيئية المختلفة.



وتعكس هذه المشروعات المستوى العلمي والتطبيقي الذي وصل إليه طلاب البرنامج، وقدرتهم على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في معالجة قضايا بيئية وتنموية معاصرة باستخدام التقنيات الحديثة.



وأشادت الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، بالمستوى العلمي والتطبيقي المتميز الذي يقدمه طلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، مؤكدةً حرص الكلية على دعم المشروعات الطلابية التطبيقية التي تربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات التنمية والتكنولوجيا الحديثة.