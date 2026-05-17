بني سويف.. السكرتير العام يتابع أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تابع كامل علي غطاس السكرتير العام، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال البث المباشر من مواقع الإزالة.

وخلال متابعته، اطمأن كامل علي غطاس سكرتير عام بني سويف على انتظام تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على المساحة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات في المهد.

كما تابع كامل علي غطاس سكرتير عام بني سويف الموقف التنفيذي لأعمال الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز للتعامل السريع مع أي متغيرات، مع إعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال ضمن الموجة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 29 يتم تنفيذها على مراحل متتالية،تبدأ بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونية، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 27 يونية إلى 17 يوليو 2026.