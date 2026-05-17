هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟
إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
في أقدام لاعبيه.. سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد خسارة الكونفدرالية
من كان السينمائي.. أصغر فرهادي: ما يحدث مع الضحايا المدنيين فى إيران مأساوي
الغنام: السد العالي صمام أمان المياه وفقدنا 1.7 مليون فدان خلال 70 عامًا وفق تقارير الفاو
أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يتابع زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية

كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية

 وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، و محمود عبدالعظيم، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي جهاز مستقبل مصر، وعدد من الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف مناقشة آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور حسين عيسى أكد؛ خلال الاجتماع، أن الأزمات العالمية الماضية والتطورات والظروف الجيوسياسية المتلاحقة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة وكافية من السلع الأساسية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وحماية الأسواق من أية اضطرابات أو نقص محتمل في السلع.

وأشار "الحمصاني" إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية شدد على أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي وصالح المواطن، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة دائمة.

كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" بالمحافظات المختلفة، والعمل على زيادة أعداد المنافذ الثابتة، بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بصورة أكبر، وتحقيق المزيد من التوازن في الأسواق، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التشديد على استمرار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك الآليات التي تمكنها من التدخل الفوري في حالة حدوث أي نقص في أية سلعة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء المخزون الاستراتيجي السلع الغذائية

