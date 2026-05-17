رئيس جامعة الأزهر ونائبه يجرِّبان قيادة سيارة «الجولف كار» في المعرض الطلابي.. فيديو

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونائبه للدراسات العليا الدكتور محمود صديق، تجربة قيادة سيارة الجولف كار الكهربائية إحدى ابتكارات طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة، التي كانت ضمن المشروعات المشاركة في معرض الأزهر الطلابي للابتكارات الهندسية، بمشاركة 100 مشروع، وتمثيل أكثر من 25 جامعة مصرية.

دعم أفكار الشباب وتحفيزهم على الابتكار العلمي

من جانبه صرح فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود أن الجامعة ستتبنى تطوير هذا المشروع الطلابي، وستقدم لهم كامل الدعم في إطار خطة جامعة الأزهر لتشجيع الصناعة المحلية، ودعم أفكار الشباب وتحفيزهم على الابتكار العلمي والتكنولوجي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الأزهر لشهر مايو الحالي قد كرم فريق العمل من الطلاب المشاركين في هذا الابتكار؛ تحفيزًا لهم على الإنجاز والتميز؛ وهم: أحمد الكفافي، وطارق الفطيسي، وعمار رجب، ومحمد عرام، وعبد الرحمن فتح الله، وأحمد الحديدي.