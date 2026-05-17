انطلاق فعاليات أندية السكان من قرية مسرع بأسيوط لنشر الوعي بالقضايا المجتمعية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية تنفيذ الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تستهدف النشء والشباب، وتسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي بالقضايا السكانية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة قائمة على المعرفة، دعمًا لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، أطلقت فعاليات أندية السكان من مركز شباب قرية مسرع التابعة لمركز أسيوط، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بنشر الوعي بالقضايا السكانية بين الشباب والفتيات، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة "اتجاه"، بمشاركة 30 فتاة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الفعاليات تضمنت تنفيذ عدد من الورش التفاعلية والجلسات التوعوية التي ناقشت عدة قضايا مجتمعية مهمة، من بينها ختان الإناث، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال أساليب مبسطة تعتمد على الحوار المفتوح والمشاركة الفعالة للفتيات، بما يسهم في تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأضاف أن الأنشطة شملت أيضًا تقديم عروض تفاعلية وأنشطة رياضية هادفة، بهدف تبسيط الرسائل التثقيفية وزيادة تفاعل المشاركات مع الموضوعات المطروحة، بما يحقق الاستفادة المرجوة من فعاليات أندية السكان ودورها في دعم جهود التوعية المجتمعية.