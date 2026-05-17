قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطوير القاهرة التاريخية استثمار اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر عالميًا
الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز
مصر تستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح والحبوب بدعم البحث العلمي ومشروعات التوسع الزراعي
قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون وتطورات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة
5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم
تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات متواصلة وعمليات نسف عنيفة في الخيام
بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة
العلاقات المصرية الصينية.. مرحلة جديدة من التعاون بعد قرار الإعفاء الجمركي الكامل
مستقبل مصر: تدبير أكثر من 8 ملايين طن قمح و800 ألف طن زيت
مركز المعلومات: سلاسل الإمداد الذكية توجه استراتيجي لإعادة تصميم الاقتصاد العالمي
بهاء الغنام: الافتتاح الكامل لمشروع الدلتا الجديدة في مايو المقبل
زلزال سياسي في لندن.. تسريبات تكشف قرار استقالة رئيس وزراء بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 42 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المتغيرات المكانية، من خلال حملات مكثفة تنفذ بمختلف المراكز والقرى.

وذلك ضمن المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ومسؤولي المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، أسفرت عن إزالة 42 حالة مخالفة متنوعة، شملت 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2183 مترًا مربعًا، و13 حالة متغيرات مكانية ومخالفات بناء على مساحة 2260 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة إجمالية بلغت 12 قيراطًا و9 أسهم.

وشدد محافظ أسيوط على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بكل حسم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، ولن تسمح بفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الخط الساخن (114) أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وصون حقوق الأجيال القادمة، مع مواصلة المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29 وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أسيوط أشكال التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية المتغيرات المكانية الموجة الـ29 للإزالات الرقعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

خالد الغندور

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

بايرن ميونخ

«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالصور

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد