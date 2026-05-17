محافظ أسيوط: إزالة 42 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المتغيرات المكانية، من خلال حملات مكثفة تنفذ بمختلف المراكز والقرى.

وذلك ضمن المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ومسؤولي المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، أسفرت عن إزالة 42 حالة مخالفة متنوعة، شملت 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2183 مترًا مربعًا، و13 حالة متغيرات مكانية ومخالفات بناء على مساحة 2260 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة إجمالية بلغت 12 قيراطًا و9 أسهم.

وشدد محافظ أسيوط على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بكل حسم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، ولن تسمح بفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الخط الساخن (114) أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وصون حقوق الأجيال القادمة، مع مواصلة المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29 وفقًا للجدول الزمني المحدد.