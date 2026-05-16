قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
مدبولى يتفقد مشروع تطوير وجهات مبنى الخارجية "قصر التحرير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة بناء مخالف وتعد على أرض زراعية بحي غرب خلال 48 ساعة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مواصلة الحملات المكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفة يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، نفذت حملات مكبرة على مدار 48 ساعة أسفرت عن إزالة 15 حالة بناء مخالف وتعدي على أرض زراعية بنطاق الحي، وذلك باستخدام المعدات اللازمة، حيث تم رفع الحفارات إلى أعلى العقارات والأبراج المخالفة لضمان تنفيذ الإزالات بشكل كامل وفي أسرع وقت.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شملت إزالة كاملة للدور الخامس العلوي بعقار بشارع متفرع من شارع الخمسين بمنطقة المعلمين، وإزالة منزل مكون من طابقين، وإزالة كاملة لسقف الدور السابع العلوي بذات المنطقة، فضلًا عن إزالة تعديات على طابقين بمنطقة زرزارة، كما تضمنت الأعمال إزالة حوائط الدور السابع العلوي بشارع البسيري بمنطقة سيد، وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بشارع الحنكشي المتفرع من شارع السبيل، وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي بشارع الموشي المتفرع من شارع السبيل، إلى جانب إزالة حالة مخالفة بشارع مستجد أمام الثلاجة بمنطقة الاربعين.

وأضاف المحافظ أنه تم كذلك إزالة أعمدة الدور الرابع العلوي وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الخامس العلوي بشارع مينا الأول بمنطقة قلتة، وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بشارع علوة النصارى بجوار مسجد القرماني، وإزالة أعمال مخالفة بالدور السابع العلوي بالمنطقة نفسها.

وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بمساحة تقارب 900 متر مربع بجوار كوبري رعرع والقنطرة بغرب البلد، مع رفع الأنقاض والتحفظ على الطوب البلوك الأبيض المستخدم في المخالفة، كما شملت الحملات إزالة حوائط مخالفة بالدور الخامس العلوي، وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بعقار بشارع مصنع الثلج بمنطقة سيد، بالإضافة إلى إزالة أعمدة الدور الثالث العلوي بعقار بجوار قنطرة الآثار بمنطقة المجذوب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء والمراكز لرصد أية مخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وصون المناطق الأثرية وفرض هيبة القانون تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

أسيوط مخالفات البناء التعديات على الأراضي الزراعية إزالة 15 حالة أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

لو مسافر.. مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم السبت 16 مايو 2026

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو أقل من 100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد