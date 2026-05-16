محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة بناء مخالف وتعد على أرض زراعية بحي غرب خلال 48 ساعة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مواصلة الحملات المكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفة يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، نفذت حملات مكبرة على مدار 48 ساعة أسفرت عن إزالة 15 حالة بناء مخالف وتعدي على أرض زراعية بنطاق الحي، وذلك باستخدام المعدات اللازمة، حيث تم رفع الحفارات إلى أعلى العقارات والأبراج المخالفة لضمان تنفيذ الإزالات بشكل كامل وفي أسرع وقت.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شملت إزالة كاملة للدور الخامس العلوي بعقار بشارع متفرع من شارع الخمسين بمنطقة المعلمين، وإزالة منزل مكون من طابقين، وإزالة كاملة لسقف الدور السابع العلوي بذات المنطقة، فضلًا عن إزالة تعديات على طابقين بمنطقة زرزارة، كما تضمنت الأعمال إزالة حوائط الدور السابع العلوي بشارع البسيري بمنطقة سيد، وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بشارع الحنكشي المتفرع من شارع السبيل، وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي بشارع الموشي المتفرع من شارع السبيل، إلى جانب إزالة حالة مخالفة بشارع مستجد أمام الثلاجة بمنطقة الاربعين.

وأضاف المحافظ أنه تم كذلك إزالة أعمدة الدور الرابع العلوي وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الخامس العلوي بشارع مينا الأول بمنطقة قلتة، وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بشارع علوة النصارى بجوار مسجد القرماني، وإزالة أعمال مخالفة بالدور السابع العلوي بالمنطقة نفسها.

وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بمساحة تقارب 900 متر مربع بجوار كوبري رعرع والقنطرة بغرب البلد، مع رفع الأنقاض والتحفظ على الطوب البلوك الأبيض المستخدم في المخالفة، كما شملت الحملات إزالة حوائط مخالفة بالدور الخامس العلوي، وإزالة سقف الدور التاسع العلوي بعقار بشارع مصنع الثلج بمنطقة سيد، بالإضافة إلى إزالة أعمدة الدور الثالث العلوي بعقار بجوار قنطرة الآثار بمنطقة المجذوب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء والمراكز لرصد أية مخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وصون المناطق الأثرية وفرض هيبة القانون تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.