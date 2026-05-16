محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتنفيذ كوبري النواورة الجديد بالبداري

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، بما يسهم في تحسين حركة النقل وتيسير تنقل المواطنين بين القرى.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز مشروعات البنية الأساسية ودعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، تواصل متابعة مراحل تنفيذ المشروع بشكل دوري، حيث أجرت رضا خلف نائب رئيس المركز جولة ميدانية بموقع الكوبري للاطمئنان على معدلات التنفيذ والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وذلك بمشاركة طلعت بدوي رئيس الوحدة المحلية بقرية النواورة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن كوبري النواورة الجديد يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بمركز البداري، لما له من دور في تحسين حركة المرور وتسهيل انتقال المواطنين بين القرى، فضلًا عن دعم جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، والعمل على دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين ودعم خطط التنمية بالمركز.