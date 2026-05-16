محافظ الغربية يهنئ طالبة لحصولها على المركز الثاني عالميًا بمعرضISEF

هنأ اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الطالبة سلمى أشرف كشاف بمدرسة الشهيد عيد فتحي عطية بمحلة منوف شرق طنطا، وذلك عقب حصولها على المركز الثاني عالميًا في مجال الروبوتات والآلات الذكية بمعرض ISEF 2026، المقام بالولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروعها الابتكاري “FlexiGripper”.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يُعد نموذجًا مشرفًا لأبناء المحافظة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جيل قادر على صناعة المستقبل.

كما وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خالص الشكر والتقدير إلى مديرية التربية والتعليم بالغربية، وكافة المعلمين والمشرفين القائمين على متابعة الطالبة ودعمها علميًا، مشيدًا بدورهم في رعاية وتنمية الموهوبين وصناعة نماذج مشرفة قادرة على التميز والمنافسة دوليًا.

وأعرب المحافظ عن تقديره لأسرة الطالبة، مؤكدًا أن ما قدموه من دعم واحتواء وتشجيع كان له بالغ الأثر في هذا الإنجاز المشرف، الذي يضاف إلى سجل أبناء محافظة الغربية، ويعكس نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الأسرة والمدرسة في بناء جيل مبدع ومبتكر.