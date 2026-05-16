وزير العمل ومحافظ أسوان يتابعان تشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر

عقد وزير العمل حسن رداد، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، اجتماعاً مع اللجنة الإستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر ، وذلك لبحث تحديات هذه الفئة وتوفير مظلة حماية إجتماعية وصحية أشمل لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
أبرز القرارات والتوجيهات الوزارية:
زيادة تعويضات الحوادث: البدء في صرف إعانات الحوادث لتبلغ 300 ألف جنيه لأسرة كل عامل يتعرض للوفاة (بدلاً من 200 ألف).
دعم وتسهيلات مهنية: إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانًا للعمالة غير المنتظمة، لدعم دمجهم في سوق العمل الرسمي.
المناجم والمحاجر
منح إستثنائية ودورية: إقرار رئيس الجمهورية بصرف 3 منح استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة إلى جانب المنح الدورية المعتادة.
تطوير المنظومة الرقمية: الاستمرار في تطوير المنظومة الإلكترونية للوزارة لتسهيل تسجيل العمالة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
تكثيف التوعية والمبادرات: التوسع في البرامج التوعوية للعمال بحقوقهم، والتنسيق مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر لتنفيذ مبادرات دعم كل 3 أشهر.
تصريحات المسؤولين:
وزير العمل: ملف العمالة غير المنتظمة في قلب اهتمامات القيادة السياسية، وعمال المناجم يمثلون نموذجاً للكفاح والعمل الوطني في ظروف صعبة.
محافظ أسوان: وزارة العمل شريك أساسي في دعم العمالة وتأهيل الشباب لسوق العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأختتم اللقاء بإهداء درع المحافظة للوزير تقديراً لجهوده.