وزير العمل ومحافظ أسوان يتابعان تشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر

عقد وزير العمل حسن رداد، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، اجتماعاً مع اللجنة الإستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر ، وذلك لبحث تحديات هذه الفئة وتوفير مظلة حماية إجتماعية وصحية أشمل لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أبرز القرارات والتوجيهات الوزارية:

زيادة تعويضات الحوادث: البدء في صرف إعانات الحوادث لتبلغ 300 ألف جنيه لأسرة كل عامل يتعرض للوفاة (بدلاً من 200 ألف).

دعم وتسهيلات مهنية: إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانًا للعمالة غير المنتظمة، لدعم دمجهم في سوق العمل الرسمي.

المناجم والمحاجر

منح إستثنائية ودورية: إقرار رئيس الجمهورية بصرف 3 منح استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة إلى جانب المنح الدورية المعتادة.

تطوير المنظومة الرقمية: الاستمرار في تطوير المنظومة الإلكترونية للوزارة لتسهيل تسجيل العمالة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تكثيف التوعية والمبادرات: التوسع في البرامج التوعوية للعمال بحقوقهم، والتنسيق مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر لتنفيذ مبادرات دعم كل 3 أشهر.

تصريحات المسؤولين:

وزير العمل: ملف العمالة غير المنتظمة في قلب اهتمامات القيادة السياسية، وعمال المناجم يمثلون نموذجاً للكفاح والعمل الوطني في ظروف صعبة.

محافظ أسوان: وزارة العمل شريك أساسي في دعم العمالة وتأهيل الشباب لسوق العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأختتم اللقاء بإهداء درع المحافظة للوزير تقديراً لجهوده.