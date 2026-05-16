مصرع عامل دليفري في مشاجرة مع سائق ببنها

لقي شاب يعمل في مجال توصيل الطلبات "دليفري" مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف مروري مع قائد سيارة كان يسير عكس الاتجاه بمدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى جامعة بنها بوصول شاب جثة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى إبراهيم حسنين الطوخي، في العقد الثاني من العمر، ويعمل عامل دليفري، ومقيم بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وشاب آخر كان يقود سيارة تسير عكس الاتجاه، خلال استقلال المجني عليه دراجة نارية بشارع الساحة، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض -مطواة- ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.