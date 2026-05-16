إحالة مسئول للتحقيق.. وكيل تعليم القليوبية يُفاجئ لجان امتحانات النقل ببنها

أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية مكبرة لمتابعة سير امتحانات النقل بمدارس إدارة بنها التعليمية، والتأكد من انتظام اللجان وتوفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب.



وشملت الجولة الميدانية المفاجئة زيارة مدرسة مدحت طلعت الرسمية للغات وتفقد قاعات الامتحانات، وتابع مستوى الأسئلة ومدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية واطمأن على توزيع المراقبين، وتوفير الرعاية الطبية ومدرسة أتريب الجديدة وتابع الالتزام بالوقت المحدد لتوزيع الأوراق.

أكد وكيل المديرية خلال جولته أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس بنزاهة العملية الامتحانية حيث رصدت المتابعة إخلالاً بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات في إحدى المدارس الثلاث، وتم إحالة أحد المسؤولين بهذه المدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل لعدم الالتزام بتطبيق الضوابط والتعليمات الإدارية والفنية الخاصة بالامتحانات.

وأضاف إن ضبط منظومة الامتحانات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو عهد أمانة نقطعه على أنفسنا لضمان تكافؤ الفرص؛ ولن نسمح لأي تقصير بأن يخدش جدار العدالة بين طلابنا."