ضبط 3 أطنان أوراك وأجنحة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملات رقابية مكثفة صباحًا ومساءً على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وجاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت، وبالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية، ممثلة في المهندس سيف شهاب والدكتورة منار ياسين.

وأسفرت أعمال التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن عن ضبط أحد المجازر وبحوزته نحو 3 أطنان من أوراك وأجنحة الدواجن، وبالكشف الظاهري عليها تبين وجود علامات فساد واضحة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة.

من جانبه شدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو سلامة الغذاء، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم والدواجن قبل عيد الأضحى المبارك.