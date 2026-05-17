بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة

قال بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر، إن مصر التي حاول البعض التشكيك في قدراتها هي نفسها التي نجحت في مواجهة الإرهاب بعد أن حافظت على سيادتها واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة خاضت معركة بقاء وبناء في آن واحد.

وأضاف خلال افتتاح مشروع الدلتا التنموي بحضور الرئيس السيسي، أن ما تحقق خلال سنوات قليلة يفوق ما كان متوقعًا، حيث تحولت مساحات واسعة من الصحراء إلى أراضٍ خضراء مثمرة، في مشهد يعكس قوة الإرادة المصرية.

واختتم بالتأكيد على أن ما جرى هو انتصار حقيقي للدولة والشعب، وأن ما تحقق من إنجازات يمثل بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة.