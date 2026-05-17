5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم

حرر 5 طلاب بكلية التمريض في جامعة بمدينة 6 أكتوبر، ويحملون جنسيات خليجية شهيرة، محضرا باختفاء هواتفهم أثناء أدائهم امتحانًا داخل الجامعة.

كانت البداية عندما تقدم 5 طلاب ببلاغ ضد عامل بكلية التمريض بجامعة شهير في أكتوبر، يتهمونه فيه بإخفاء هواتفهم أثناء آدائهم لإمتحان داخل الكلية.

وتبين أن الطلاب يحملون جنسيات دول خليجية، وقال الطلاب في المحضر الذي حرروه، إنهم سلموا هواتفهم لعامل بالجامعة قبل دخولهم لأداء الامتحان، وعند خروجهم لم يجدوا هواتفهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.