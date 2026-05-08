اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يقدم دورات تدريب مجانية لريادة وتطوير الأعمال

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط لتنمية وتطوير البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمكين أبناء المحافظة من استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، وذلك نظرا للدور الحيوي لقطاع المشروعات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية وتمكين الصناعات المحلية.

احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي موجها التهنئة لأهالي المحافظة والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ؛ مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم دورات تدريبية مختلفة مجانا لأبناء المحافظة لتشجيعهم على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة مع التركيز على المشروعات الصناعية والغذائية ودعم صناع الأثاث لما تتمتع به هذه الصناعة من ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. 

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والتسويقية والدعم الفني لأصحاب المشروعات وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات والمزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية المتنوعة اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب، حيث ضخ الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025 تمويلات 986 مليون جنيه تم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وكذلك لتمويل مشروعات البنية الأساسية حيث تم تمويل 32 ألف مشروع متنوع وتوفير حوالي 72 ألف فرصة عمل و30 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف رحمي أن الجهاز يتعاون أيضا مع محافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري في محافظاتي القاهرة والإسكندرية ومختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط ووفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والخدمات التسويقية لأصحاب هذه المشروعات ولصناع الأثاث وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

وجدير بالذكر أن الجهاز شارك في فعاليات معرض بازار أعياد دمياط بمناسبة العيد القومي، من خلال عدد أصحاب المشروعات والحرف التراثية واليدوية من عملاء الجهاز .

