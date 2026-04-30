عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة لدعم التنمية في ميت عقبة

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقدًا جديدًا بالتعاون مع محافظة الجيزة بهدف تطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة وذلك بإجمالي تمويل قدره 17 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

جاءت مراسم التوقيع خلال استقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لـباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر ديوان عام المحافظة اليوم، بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وممثلي الجانبين.

يأتي التوقيع في إطار التعاون القائم والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة الجيزة للعمل على تهيئة البيئة المناسبة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع فيها عن طريق مساهمة الجهاز في رفع كفاءة البنية الأساسية خاصة في المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات رصف الطرق والصرف الصحي والمياه والإنارة لرفع قدرات خدمات البنية الأساسية بما يتلاءم مع متطلبات تطوير المشروعات القائمة أو التوسع في المشروعات الجديدة لأبناء المحافظة.

وشدد باسل رحمي، رئيس الجهاز؛ على أهمية التنسيق مع محافظة الجيزة بهدف تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة خدماتها لدعم تطلعات أبنائها في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتوفير احتياجاتها من خدمات البنية الأساسية بجانب تقديم الجهاز للخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات لضمان استمرارها وتوسعها وتوفيرها فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز نجح على مدار 12 عاما في تكثيف التمويل المقدم لمشروعات البنية الأساسية بمحافظة الجيزة حتى وصلت إلى 372 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2026 شملت مشاريع بنية أساسية وتحسين فرص العمل وتنمية المجتمع وتم تنفيذها باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة وتحسين فرص التشغيل ما ساهم في إتاحة 1,8 مليون يومية عمل وذلك للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن العقد الجديد يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسّخ جهود الدولة المصرية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد بميت عقبة يتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات بتمويل قدره 17 مليون جنيه وسيتم من خلاله تنفيذ مشروعات متنوعة يستفيد منها نحو 20 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيوفر 8500 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير طرق وإنارة مناسبة بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين جودة خدمات البنية الأساسية المقدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية هو جزء من أنشطة متعددة ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات، مؤكدا على ثقة الشركاء الدوليين في خطط مصر الهادفة لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين والتعاون في تنفيذ برامج فعالة في البنية الأساسية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.