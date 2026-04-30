رقم 15 يربك الزمالك.. الإدارة تتحرك عبر خطة إنقاذ الأبيض من الغياب القاري
الرئيس السيسي يعلن عن منح استثنائية وقرارات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة
دم الفجر في أولاد نصير.. ثأر يُنهي حياة أربعيني أثناء توجهه للصلاة بسوهاج
رئيس اتحاد العمال : مصر تشهد إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة
أجواء استثنائية قبل القمة 132.. معلومات بارزة عن دخول الجماهير لـ مباراة الأهلي والزمالك
«ميلانو» تحتفي بـ«الرجل ذو القبعة».. زاهي حواس يُواصل جولته الإيطالية وسط اهتمام إعلامي ودبلوماسي |صور
الحرس الثوري: الشعب الإيراني يؤكد دائما على سياسة حسن الجوار
التكييف في الصيف .. كيف تستفيد منه دون الإضرار بصحتك؟
الرئيس السيسي: "صنع في مصر" هدف استراتيجي لبناء اقتصاد قوي ومستدام
الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة لدعم التنمية في ميت عقبة

محمد صبيح

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقدًا جديدًا بالتعاون مع محافظة الجيزة بهدف تطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة وذلك بإجمالي تمويل قدره 17 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

جاءت مراسم التوقيع خلال استقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لـباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر ديوان عام المحافظة اليوم، بحضور الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز وممثلي الجانبين.

يأتي التوقيع في إطار  التعاون القائم والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة الجيزة للعمل على تهيئة البيئة المناسبة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع فيها عن طريق مساهمة الجهاز في رفع كفاءة البنية الأساسية خاصة في المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات رصف الطرق والصرف الصحي والمياه والإنارة لرفع قدرات خدمات البنية الأساسية بما يتلاءم مع متطلبات تطوير المشروعات القائمة أو التوسع في المشروعات الجديدة لأبناء المحافظة.

وشدد باسل رحمي، رئيس الجهاز؛ على أهمية التنسيق مع محافظة الجيزة بهدف تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة خدماتها لدعم تطلعات أبنائها في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتوفير احتياجاتها من خدمات البنية الأساسية بجانب تقديم الجهاز للخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات لضمان استمرارها وتوسعها وتوفيرها فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز نجح على مدار 12 عاما في تكثيف التمويل المقدم لمشروعات البنية الأساسية بمحافظة الجيزة حتى وصلت إلى 372 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2026 شملت مشاريع بنية أساسية وتحسين فرص العمل وتنمية المجتمع وتم تنفيذها باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة وتحسين فرص التشغيل ما ساهم في إتاحة 1,8 مليون يومية عمل وذلك للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن العقد الجديد يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسّخ جهود الدولة المصرية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد بميت عقبة يتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات بتمويل قدره 17 مليون جنيه وسيتم من خلاله تنفيذ مشروعات متنوعة يستفيد منها نحو 20 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيوفر 8500 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير طرق وإنارة مناسبة بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين جودة خدمات البنية الأساسية المقدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية هو جزء من أنشطة متعددة ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات، مؤكدا على ثقة الشركاء الدوليين في خطط مصر الهادفة لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين والتعاون في تنفيذ برامج فعالة في البنية الأساسية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

النائب سعيد العماري

النائب سعيد العماري يطالب بتطوير مركز شباب وإنشاء نادٍ رياضي خلال زيارة وزير الشباب لسيناء

رضا فرحات

المؤتمر: عمال مصر الركيزة الأساسية وداعم رئيسي لمسار التنمية والاستقرار

مجلس النواب

طلب إحاطة يكشف مخاطر التنفيذ في برنامج التنمية الحكومي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد