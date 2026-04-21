برئاسة محمد الجارحي.. لجنة المشروعات بمجلس النواب تناقش خطة عمل جهاز تنمية المشروعات

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، برئاسة النائب محمد الجارحي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل ومعدلات أداء جهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة على الجهات التنفيذية المعنية بملف المشروعات وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وشهد الاجتماع مشاركة السادة النواب أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز، برئاسة الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لدعم بيئة الأعمال، والتحديات القائمة، وسبل تعظيم الاستفادة من الحوافز والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي.

ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة وفاعلية في الأداء

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب النائب محمد الجارحي، أن ما تحقق من جهود يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة وفاعلية في الأداء، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي الحقيقي لأنشطة الجهاز، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية دون انعكاس ملموس على نمو المشروعات وتوسعها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا للتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذه المشروعات.

وطالب الجارحي جهاز تنمية المشروعات بإعداد كشف حساب شامل ودقيق للفترة الماضية، يتضمن تقييمًا موضوعيًا لما تحقق من مستهدفات، مع وضع خطة عمل تنفيذية واضحة وقابلة للقياس تعالج التحديات القائمة، مؤكدًا أهمية إتاحة بيانات تفصيلية حول تطور المشروعات، خاصة فيما يتعلق بانتقالها من الفئة الصغيرة إلى المتوسطة، ومدى نجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

كما شدد الجارحي على ضرورة حسم تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، والعمل على تبسيط بيئة الأعمال بشكل فعلي، باعتبار ذلك أحد أهم مداخل تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستدامة، بالتوازي مع التفعيل الحقيقي لمنظومة التحول الرقمي، من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد بصورة متكاملة، وإطلاق منصة رقمية موحدة تقدم خدمات التأسيس والتشغيل بكفاءة وسرعة.

وأكد الجارحي كذلك أهمية معالجة التحديات المرتبطة بإتاحة التمويل وتيسير الحصول على الأراضي، بما يدعم توسع المشروعات وزيادة طاقتها التشغيلية، مع توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة.

وفي سياق رفع كفاءة الأداء المؤسسي، شدد الجارحي على ضرورة ربط برامج الجهاز بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والتقييم الدوري، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى التشغيل وزيادة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تمكين هذه المشروعات من النمو والتوسع، وليس فقط دعم بقائها.

ومن جهته؛ كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ملامح خطة العمل لعام 2026 التي تتضمن التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل تشاركي مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، ب…