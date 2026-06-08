بسعر مفاجأة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أطلقت شركة نوبيا مؤخراً سماعات أذن سلكية جديدة تحت علامتها التجارية للألعاب "ريد ماجيك" في الصين. تحمل هذه السماعات اسم "سماعة الألعاب"، وهي متوفرة حالياً بسعر 89 يوان (13 دولاراً أمريكياً).

مواصفات سماعة الألعاب ريد ماجيك



أهم ما يميز هذا الإصدار هو أن نوبيا تقدم نسختين منفصلتين إحداهما مزودة بمنفذ سماعة رأس قياسي 3.5 ملم، والأخرى بمنفذ USB-C ويعد هذا تقسيم منطقي، يمنح المستخدمين خيارًا سواء كانوا يستخدمون جهاز كمبيوتر محمولًا قديمًا أو هاتفًا ذكيًا حديثًا لا يحتوي على منفذ سماعة رأس مخصص.

تستخدم سماعات الأذن داخل غلافها محركات ديناميكية بقطر 14.2 مم. ووفقًا لبيانات المواصفات، تتمتع هذه السماعات بنطاق استجابة ترددية من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، وقدرة خرج صوتية تبلغ 5 ميلي واط. ولأنها مصممة خصيصًا للألعاب، تؤكد نوبيا أن خصائص الصوت مُعدّلة لمساعدة اللاعبين على سماع إشارات صوتية محددة داخل اللعبة. صُمم غشاء السماعات المركب لإبراز أصوات مثل خطوات الأقدام وإطلاق النار، وهو نهج قياسي في معدات الصوت الخاصة بالألعاب يهدف إلى تحسين الإدراك المكاني أثناء مباريات اللعب الجماعي.

مواصفات سماعة الألعاب ريد ماجيك





سماعات أذن سلكية للألعاب من ريد ماجيك

أما بالنسبة للتصميم، فقد اعتمدت نوبيا تصميمًا شبه داخل الأذن بدلاً من استخدام أطراف السيليكون التي تغلق قناة الأذن تمامًا. يناسب هذا التصميم عادةً الأشخاص الذين يجدون سماعات الأذن التقليدية غير مريحة أثناء جلسات اللعب أو الاستماع الطويلة. تتميز السماعات بلون رمادي فضائي معدني مع شعار RedMagic محفور بالليزر. أما الكابل، فهو مصنوع من مادة مرنة مصممة لمقاومة التشابك عند وضعه في الجيب أو حقيبة الظهر.

يأتي مع الكابل جهاز تحكم عن بُعد قياسي بثلاثة أزرار. يتضمن ميكروفونًا مدمجًا لإجراء المحادثات الصوتية والمكالمات الهاتفية. تغطي الأزرار الوظائف اليومية المعتادة: يمكنك ضبط مستوى الصوت، تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، تخطي المقاطع الصوتية، الرد على المكالمات أو رفضها، وتفعيل المساعد الصوتي لجهازك دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

سماعات أذن سلكية للألعاب من ريد ماجيك

وفي أخبار ذات صلة، كشفت شركة Baseus عن سماعات الأذن Bowie MC2 التي تُثبّت بمشبك، وتتميز بمحركات ديناميكية مقاس 11 مم، ودعم LDAC، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP67، وعمر بطارية يصل إلى 55 ساعة، بينما أطلقت شركة Xiaomi سماعات Buds 6 عالميًا مع صوت aptX Lossless، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، وعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة من التشغيل الكلي.