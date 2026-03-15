بمواصفات شاشة وميزات مذهلة.. هاتف nubia Z80 Ultra الجديد ينطلق رسمياً

أعلنت شركة نوبيا عن مبادرة اختبار داخلية جديدة بعنوان "برنامج نوبيا لمزارعي الروبيان"، تهدف إلى استقطاب مختبرين تجريبيين لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي OpenClaw في هاتف نوبيا Z80 ألترا.

سيتمكن المستخدمون المختارون من اختبار النظام قبل إطلاقه للجمهور، مما يساعد نوبيا على تحسين تجربة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستخدام الفعلي.

مواصفات هاتف نوبيا Z80 ألترا

مواصفات هاتف نوبيا Z80 ألترا

بحسب الشركة، سيكون هاتف نوبيا Z80 ألترا أول هاتف ذكي في العالم يدمج تقنية OpenClaw بشكل أصلي. على عكس معظم الهواتف الذكية، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي كتطبيق منفصل أو خدمة سحابية، تقوم نوبيا بتضمين OpenClaw مباشرةً في نظام تشغيل الهاتف. وهذا يسمح للذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع التطبيقات والإعدادات ووظائف النظام بشكل أكثر سلاسة

وصف ني فاي، رئيس وحدة أعمال الأجهزة الطرفية في شركة ZTE ورئيس شركة نوبيا للتكنولوجيا، الجهاز بأنه "هاتف ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي من نوع البوابة".

يدعم الجهاز تطبيقات ClawBot القائمة على السيناريوهات، ويتيح الوصول إلى منظومة مهارات أوسع، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام والعمل عبر خدمات متعددة. وهذا يعني أيضاً أن ميزات الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل أسرع وتتعامل مع المهام بشكل مباشر ضمن نظام التشغيل.

ميزات هاتف نوبيا Z80 ألترا

يتميز هاتف نوبيا Z80 ألترا، الذي أُطلق في 22 أكتوبر، بمعالج سنابدراجون 8 ألترا (الجيل الخامس) وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة 35 مم بتقنية "العين الرئيسية" مع مستشعر 1/1.3 بوصة وتقنية DCG HDR ثنائية التحويل. كما توفر نوبيا مجموعة أدوات تصوير اختيارية لتحسين إمكانيات الكاميرا. يبدأ سعر الهاتف من 4999 يوان (حوالي 730 دولارًا أمريكيًا).

قد يُضفي نظام OpenClaw مزيدًا من الذكاء والفعالية على هواتف نوبيا. فبفضل دمج الذكاء الاصطناعي في النظام، يُمكنه أتمتة المهام، وإدارة التطبيقات، والاستجابة بشكل أسرع من مساعدي الذكاء الاصطناعي التقليديين. بالنسبة للمستخدمين، قد يُترجم هذا إلى أوامر صوتية أكثر سلاسة، وأتمتة أكثر ذكاءً، وتكامل أعمق للذكاء الاصطناعي في جميع أنشطة الهاتف اليومية، بدلاً من الاعتماد على تطبيقات ذكاء اصطناعي منفصلة.

ما هو برنامج OpenClaw AI؟



يعد OpenClaw هو وكيل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مصمم للقيام بأكثر من مجرد الإجابة على الأسئلة. فهو قادر على الاتصال بالتطبيقات والملفات والخدمات الإلكترونية لأتمتة مهام حقيقية مثل تصفح الإنترنت، وإدارة الرسائل، وجدولة الإجراءات، أو إكمال سير العمل متعدد الخطوات. بعبارة أخرى، يحوّل OpenClaw الذكاء الاصطناعي من مجرد روبوت محادثة بسيط إلى مساعد رقمي قادر على تنفيذ المهام بفعالية عبر مختلف التطبيقات والخدمات.