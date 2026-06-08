قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، بنجاح قوات الأمن في تنفيذ عدد من العمليات في منطقة "شمال وزيرستان" التابعة لإقليم "خيبر بختونخوا" وتصفية 27 مسلحا خلال الأيام الماضية.

وتعهد زرداري وشهباز شريف - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الإثنين - مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء على هذا الخطر وهذه الآفة بشكل كامل.

كما أكدا أن الشعب الباكستاني بأسره يقف إلى جانب قوات الأمن في هذه الحرب لإحباط النوايا الخبيثة للمسحلين وكل من يدعمهم، وذلك في بيانات منفصلة صادرة عنهما.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".