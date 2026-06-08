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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أصوات انفجارات ضخمة نتيجة الصواريخ الإيرانية والانشطارية في "تل أبيب"

صواريخ إيران على الإحتلال
صواريخ إيران على الإحتلال
محمد على

أكدت وسائل الإعلام سماع دوي سلسلة انفجارات عنيفة جدا، في فلسطين المحتلة بعد وصول الرشقات الصاروخية الإيرانية، منذ قليل.

وذكرت وسائل الإعلام ، أن الصاروخ الإيراني الذي وصل "تل أبيب" قبل قليل هو صاروخ انشطاري متفجر وتبعه سلسلة انفجارات ضخمة.

ودوت صافرات الإنذار بشكل واسع في حيفا وعشرات المواقع شمال فلسطين المحتلة بعد وصول رشقة صاروخية من إيران.

وبحسب إعلام الاحتلال فقد تم  رصد 6 صواريخ، صاروخان باتجاه شمال فلسطين المحتل، و 4 صواريخ باتجاه "تل أبيب" ووسط فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، بأن تقارير أولية قالت عن سقوط صاروخ في "الكريوت" شمال حيفا.

الاحتلال انفجارات رد إيران

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