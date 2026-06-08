قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسهم آسيا تتراجع بقوة بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
الصحة: 31 حالة من الحجاج محجوزة في مستشفيات السعودية
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومخاوف على الإمدادات العالمية
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة

الكاتب الصحفي محمد يحيى
الكاتب الصحفي محمد يحيى
قسم الاقتصاد

قال محمد يحيى، الكاتب الصحفي بقسم الاقتصاد في صدى البلد، إن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش بعدم رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، تأتي في إطار حرصه على الحفاظ على شعبيته داخليًا وتجنب أي تداعيات اقتصادية قد تؤثر على المواطن الأمريكي، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بمعدلات التضخم.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة CBC Extra Live، أن العلاقة بين ترامب والرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شهدت خلافات متكررة خلال السنوات الماضية بشأن توجهات السياسة النقدية.

وأوضح أن تقرير الوظائف الأمريكي الصادر مؤخرًا أظهر تحسنًا في أداء الاقتصاد الأمريكي، في مؤشر إيجابي يعكس قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، رغم التداعيات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وأشار يحيى إلى أن مخاوف ترامب تتركز حول احتمالية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 0.25% و0.5%، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم والبطالة داخل الولايات المتحدة، ويؤثر بالتبعية على النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر مايو الماضي أظهرت استقرار معدل البطالة عند 4.3% للشهر الثاني على التوالي، إلى جانب ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 3.4%، فيما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 172 ألف وظيفة جديدة بنهاية الشهر.

وأكد أن استقرار مؤشرات التوظيف والأجور ساهم في دعم جهود السيطرة على التضخم، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط يظل عاملًا مؤثرًا على مسار الأسعار والنمو الاقتصادي عالميًا.

وأضاف أن أي اضطرابات في الممرات الملاحية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تنعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي.

وتوقع يحيى أن تدفع التوترات الجيوسياسية الحالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا إذا ما استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن أسعار النفط شهدت قفزات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد المخاطر في المنطقة.

وأوضح أن السيناريو الأقرب في حال رفع الفائدة يتمثل في زيادة الإقبال على أدوات الدين الأمريكية وارتفاع الطلب على الدولار، وهو ما يمثل جانبًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، لكنه في المقابل يرفع تكلفة التمويل والاستثمار عالميًا، ويزيد الضغوط على العملات والاقتصادات الناشئة.يمكن أيضًا اختصار الخبر بنسبة 20% ليصبح أكثر ملاءمة للنشر الإلكتروني دون فقدان أي معلومة أساسية.

الإحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي دونالد ترامب محمد يحيي اخبار مصر مال واعمال أخبار عالمية الاقتصاد العالمي معدلات التضخم الحرب الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

زارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بـ 27 مسجدًا

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات في 27 مسجدًا

3 أمور بسيطة تفتح لك بابا من أبواب الرحمة..احرص على فعلها

3 أمور بسيطة تفتح لك بابا من أبواب الرحمة وتغير حالك للأفضل.. اغتنمها

المساواة

الفرق بين المساواة وإلغاء الفوارق بين البشر.. علي جمعة يكشف عنها

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد