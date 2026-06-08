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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن

"يديعوت أحرونوت": صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
"يديعوت أحرونوت": صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
أ ش أ

 دوت صافرات الإنذار في منطقة "غوش دان" التي تضم أجزاء من وسط وجنوب إسرائيل، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتفعيل الإنذار المبكر في وسط إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن رصده إطلاق صاروخ من اتجاه اليمن نحو إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار المبكر في عدة مناطق، بما في ذلك "غوش دان"، والسهل الداخلي، ومنطقة "لاخيش".

صافرات الإنذار منطقة غوش دان وسط وجنوب إسرائيل رصد إطلاق صاروخ من اليمن الإنذار المبكر في وسط إسرائيل

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