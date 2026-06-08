دوت صافرات الإنذار في منطقة "غوش دان" التي تضم أجزاء من وسط وجنوب إسرائيل، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتفعيل الإنذار المبكر في وسط إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن رصده إطلاق صاروخ من اتجاه اليمن نحو إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار المبكر في عدة مناطق، بما في ذلك "غوش دان"، والسهل الداخلي، ومنطقة "لاخيش".
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
دوت صافرات الإنذار في منطقة "غوش دان" التي تضم أجزاء من وسط وجنوب إسرائيل، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتفعيل الإنذار المبكر في وسط إسرائيل.
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