كيا K4 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا K4 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا K4 موديل 2026، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان .

محرك كيا K4 موديل 2026

كيا K4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا K4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا K4 موديل 2026

كيا K4 موديل 2026

زودت سيارة كيا K4 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Daytime running lights .

مواصفات كيا K4 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا K4 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية .

كيا K4 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كيا K4 موديل 2026 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر كيا K4 موديل 2026

كيا K4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .