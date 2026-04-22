بقيمة 63 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمول 656 مشروعاً بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، إنه خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس تم تمويل 656 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 63 مليون و684 ألف و243 جنيهًا، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.



وأضاف العماري، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 10 مشروعات صغيرة، بإجمالي تمويل 43 مليون و941 ألف و243جنيهًا، وفرت 500 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 646 مشروعا بتمويل قدره 19مليون و743 ألف، وفرت 1045فرصة عمل.

وأشار العمارى، إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولي فيه القيادة السياسية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.



يذكر أن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، يقدم تمويلات مستمرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بهدف تمكين الشباب والخريجين.