قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة قنا تشارك في مشروع النمو الاقتصادي الأخضر لدعم المشروعات الصغيرة

اجتماع مشروع النمو الإقتصادي الأخضر
اجتماع مشروع النمو الإقتصادي الأخضر
يوسف رجب

شاركت محافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع النمو الإقتصادي الأخضر الشامل IGGE– المرحلة الثانية، من خلال، فريق عمل برئاسة الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، ضمن البرنامج الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالشراكة مع جهات دولية ووزارة الصناعة والمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين من الوزارات المعنية، واليونيدو، والسفارة السويسرية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومشاركين عن المحافظات وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، إن الاجتماع ناقش واستعرض إحصائيات الأعمال المنفذة بالمرحلة الأولى ومنها بناء القدرات للعديد من شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة إدارة مخلفات قصب السكر بقنا والأقصر، ودعم الوصول إلى التمويل الأخضر والتكنولوجيا الحديثة والأسواق، وتعزيز الابتكار الصناعي في الاقتصاد الدوار وحلول المناخ، وإنشاء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف فهمى، بأن هذه الجهود تتكامل مع مشروع "القرية المنتجة الصديقة للبيئة" الذي تتبناه وزارة الصناعة في المناطق الريفية لبناء القدرات وتطوير السياسات الاقتصادية الخضراء، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وصولًا إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، ونوه ممثلو محافظة قنا عن الرؤية التنموية للمحافظة وخطة مشروعاتها الإستثمارية التي تتوافق مع هذا التوجه وتتضمن أيضاً السياحة الريفية البيئية والاستصلاح الزراعي ونظم الإنشاء الخضراء منخفضة التكلفة التي تتضمن تطبيقات الطاقة الشمسية.

وأشار مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، إلى استفادة محافظة قنا من المشروع، بالمرحلة الأولى في تأسيس ودعم عدد من الشركات بالمحافظة، بينما تركز المرحلة الثانية التي بدأت بإجتماع اليوم على تقديم الدعم الاستشاري والتواصل بين الكوادر المؤهلة وأصحاب العمل، وتنفيذ فعاليات توظيف وجلسات توجيه مهني للشباب فى مجالات الاقتصاد الأخضر.

وفي ذات السياق، تستهدف الخطط المستقبلية دعم 50 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في محافظات قنا والأقصر وسوهاج، منهم عدد من الشركات الناشئة بمحافظة قنا، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة 35% في قيادة هذه المشروعات، كما تهدف الخطط إلى المساهمة في توفير فرص عمل في قطاعات المنتجات الزراعية المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية لتدريب وتطوير المهارات الخضراء.

فيما تستمر المرحلة الثانية لأعمال لجنة النمو الإقتصادي الأخضر الشامل "IGGE" بالمسار التنفيذي لبناء القدرات، والذي يستهدف العمل مع الجهات المعنية الفاعلة لتحسين ريادة الأعمال بمشروعات الاقتصاد الأخضر، ودعم خدمات لتطوير الأعمال، مع التركيز على ربط كافة المشروعات المدعومة بالمؤسسات المالية وآليات الإئتمان الخضراء المتخصصة لضمان استدامة المشروعات ونموها.

ورحب مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، بالزيارات الميدانية المخططة، موجهًا الدعوة باسم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لزيارة المحافظة بالمستقبل القريب لمتابعة ودعم الفرص الاستثمارية بالمشروعات الصغيرة طبقا للرؤية التنموية للتنمية المستدامة بقنا، على أرض الواقع في المراكز والمدن التسعة الرئيسية بالمحافظة.

وضم فريق العمل الحاضرين من المحافظة، كل من أحمد عبدالخالق، مقرر اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وهند سعيد، مدير إدارة التعاون الدولي، وهيثم شعبان، من وحدة GIS وممثلو وحدة التنمية الحضرية.
 

قنا مشروع النمو الإقتصادي وزارة الصناعة مخلفات قصب السكر جهاز المشروعات المتوسطة الطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد