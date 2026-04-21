مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا الصحراوي الغربي

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.