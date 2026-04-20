محافظ قنا يبحث 355 طلبًا متنوعًا باللقاء المفتوح مع المواطنين | صور

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 355 طلبًا وشكوى للمواطنين، تنوعت بين قطاعات الصحة، والتعليم، وتشغيل الشباب، والقوى العاملة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والمواقف، والتموين، والكهرباء، والغاز، إلى جانب ملفات الزراعة، ومشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي، ووجه بسرعة دراسة الطلبات، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

جاء ذلك خلال اللقاءً المفتوح مع المواطنين، اليوم الاثنين، والذي امتد لقرابة 10 ساعات، لفحص وبحث الشكاوى وطلباتهم، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.



وقرر محافظ قنا، البت الفوري في عدد من الطلبات التي استوفت الشروط، فيما جرى تحويل باقي الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها قانونيًا، والعمل على سرعة تنفيذها وفقا للإجراءات المنظمة، بما يحقق الصالح العام.

وشدد محافظ قنا، على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول، و أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتذليل العقبات أمام حصول المواطنين على الخدمات، مع استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

شهد اللقاء حضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، بالإضافة إلى مديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، وبمشاركة واسعة من مواطني مختلف مراكز ومدن المحافظة.



