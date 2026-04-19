سكرتير عام قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بعصارة قصب بنجع حمادى

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة حادث حريق نشب بمنطقة عصارة قصب أولاد نجم بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، في إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحوادث الطارئة وضمان سلامة المواطنين.

وجاءت المتابعة بشكل لحظي، عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للاطمئنان على سرعة الاستجابة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للحد من انتشار النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وذلك بحضور أحمد عبد الخالق مدير إدارة الأزمات.

وشهد موقع الحادث، تواجدًا ميدانيًا مكثفًا بحضور حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب فرق الحماية المدنية والإسعاف، وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة تطورات الموقف على أرض الواقع والتنسيق بين الجهات المختلفة للسيطرة على الحريق.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية ب 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع ألسنة اللهب باحترافية وكفاءة عالية، ما ساهم في احتواء الحريق خلال وقت قياسي ودون السماح بتفاقم الوضع.





وأسفرت جهود رجال الحماية المدنية، عن السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، وهو ما يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة تدخلها في مواجهة الأزمات.





فيما تواصل الجهات المختصة أعمال حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

