إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكى وأتوبيس على طريق قنا الزراعى

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وأتوبيس بطريق قنا- الأقصر الزراعى الشرقى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قنا الزراعى الشرقى، بين سيارة ملاكى وأتوبيس، نتج عنه عدد من الإصابات.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.