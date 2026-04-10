محافظ قنا: انتظام حركة القطارات على خط الصعيد بعد احتواء واقعة فنية في قطار بضائع

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انتظام حركة قطارات السكك الحديدية على خط "مصر – أسوان" بكامل طاقتها ودون أي عوائق تؤثر على جدول التشغيل اليومي، مشددًا على أن المرفق يعمل بصورة طبيعية في الاتجاهين.

وأشار محافظ قنا إلى أن الواقعة، تمثلت في خروج إحدى عجلات العربة الأخيرة بقطار مخصص لنقل البضائع أثناء سيره على "خط تبادلي" بالقرب من مزلقان أولاد سمك بقرية أولاد عمرو.

وأكد الببلاوى، أن الواقعة لم تسفر عن أي مشكلات أو إصابات، ولم تؤثر نهائيًا على حركة قطارات الركاب نظرًا لوقوعها على مسار تبادلي بعيدًا عن الخطوط الرئيسية.

وأوضح محافظ قنا، بأن المسؤولين بهيئة السكك الحديدية والأجهزة التنفيذية، يتابعون انتظام الحركة على مدار الساعة من خلال غرف التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية، لضمان أعلى مستويات الأمان والسيولة المرورية للقطارات.



وأشار الببلاوى، إلى انتشار فرق الطوارئ والعناصر الفنية والهندسية على امتداد الشبكة للتعامل الفوري واللحظي مع أي طارئ فني وضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.