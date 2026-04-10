محافظ قنا يشهد احتفالية يوم اليتيم ويكرم المتفوقين والأمهات المثاليات

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي، بيوم اليتيم، بالقاعة الزجاجية، برعاية جمعية الأورمان، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار جهود الدولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية.وتضمن الحفل، تكريم عدد من الأمهات المثاليات، تقديرًا لقصص كفاحهن، بالإضافة إلى تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا لتحفيزهم على مواصلة النجاح، وتوزيع ملابس جديدة على 192 طفلًا، وتقديم مساعدات لدعم زواج الفتيات، ضمن مبادرة تيسير الزواج التي تتبناها جمعية الأورمان.





وأكد محافظ قنا، أن رعاية الأيتام ليست مجرد واجب حكومي، بل هي رسالة إنسانية سامية تعكس تكاتف المجتمع المصري، معربًا عن سعادته البالغة بتواجده وسط الأطفال، ومشاركتهم هذا الحفل.



وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الحماية الاجتماعية، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات المساهمة في إنجاح هذا الحدث، وعلى رأسهم جمعية الأورمان والتحالف الوطني، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني تساند خطط التنمية المستدامة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والمهندس عبدالهادي عبدالوهاب، مدير فرع جمعية الأورمان بقنا.





