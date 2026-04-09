محافظ قنا يكرم 10 أمهات مثاليات خلال احتفالية بقصر الثقافة

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، بقصر ثقافة قنا، برعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تقديرًا لدورهن العظيم في المجتمع والأسرة.

جاء ذلك بحضور المقدم شريف أشرف، مساعد المستشار العسكرى للمحافظة، ومجدى نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، والدكتورة هدى سعدى، مقرر المجلس القومى للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمنت فعاليات الحفل، فقرات فنية وإنشاد دينى، لفرقة قصر ثقافة قنا، تخللها عدد من الكلمات.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للأمهات المثاليات بالمحافظة، مشيدًا بقصص كفاحهن ودورهن العظيم في تربية الأجيال ونشر القيم المُثلى، خاصة التي وازنت بين دورها الأسري وواجباتها الوظيفية.

وكرم الببلاوي، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، وسلمهن شهادات التقدير والجوائز المالية، تقديرًا وعرفانًا بتضحياتهن وتأكيدًا على كونهن الركيزة الأساسية لنهضة الوطن.

وشمل المستوى الأول، تكريم الأم المثالية الأولى لهذا العام على مستوى المحافظة، انتصار رمضان محمود، والأم المثالية الثانية، فوزية لبيب سدراك، والثالثة هبه محمود عبدالرحيم، بينما شمل المستوى الثاني تكريم 7 من الأمهات المثاليات على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، والإدارات الإجتماعية.