على أبواب الوحدات المحلية .. محافظ قنا يُوجّه بنشر خرائط الأحوزة العمرانية لتحقيق الانضباط | صور

شدّد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي على ضرورة نشر خرائط الأحوزة العمرانية بمداخل الوحدات المحلية بجميع مجالس المدن والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالتخطيط العمراني، وتمكين المواطنين من التعرف على الحدود الرسمية للبناء والتنمية داخل القرى والمدن، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني.

وأوضح محافظ قنا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على العشوائيات، حيث تتيح الخرائط للمواطنين الاطلاع المباشر على الحيز العمراني، الأمر الذي يساعدهم على الالتزام بالاشتراطات البنائية وتجنب الوقوع في مخالفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار الببلاوي إلى أن اختيار مداخل الوحدات المحلية لتعليق هذه الخرائط يضمن سهولة وصول المواطنين إليها، خاصة مع ترددهم المستمر على تلك الجهات لإنهاء مصالحهم، بما يعزز نشر الوعي العمراني بشكل مباشر وفعال.

وأضاف محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على تحديث هذه الخرائط بشكل دوري لضمان دقتها ومواكبتها لأي تعديلات أو توسعات عمرانية معتمدة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

وأكد الببلاوي استمرار جهود المحافظة في نشر الوعي التخطيطي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.