استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يوجّه بإصلاح هبوط أرضي بـ «البحري قمولا» فى نقادة |صور

وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الدقيقة والتحرك العاجل لمعالجة هبوط أرضي عقب شكاوى الأهالي بناحية نجع السدر التابع لقرية البحري قمولا بمركز نقادة.

وشدد محافظ قنا، على أهمية الحفاظ سلامة المواطنين وضمان سلامة الطرق الحيوية بالمركز، والمتابعة المستمرة لأى مشاكل تواجه المواطنين.

وانتقل كل من: المهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وأحمد البتيتي، رئيس القرية، إلى موقع البلاغ بشكل فوري، والتنسيق الميداني مع ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنقادة وهندسة ري وصرف نقادة للوقوف على أبعاد المشكلة.

وقامت الفرق الفنية المختصة، بفحص أسباب الهبوط، حيث تبين وجود تسريب مائي أسفل الطريق أدى إلى خلخلة التربة، مما استوجب غلق الطريق وتأمين المحيط بشريط تحذيري لمنع وقوع أي حوادث للمارة أو المركبات أثناء عمليات الإصلاح.

وتمكنت اللجنة من التعامل الفوري مع مصدر التسريب وإزالة كافة الأسباب المؤدية للمشكلة، كما عملت الأجهزة المختصة على إعادة الوضع إلى أصله وفتح الطريق مرة أخرى أمام حركة المارة والسيارات، بعد التأكد التام من سلامة التربة وصلاحية الطريق للسير.





