تعليم قنا يناقش وضع تصور لجداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

اجتمع طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المشكلة لوضع تصور لجدوال امتحان النقل للمراحل التعليمية المختلفة والشهادة الإعدادية، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدراسة التصور المقترح بشأن وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2025/2026، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة قبل اعتماده من اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا بشكل نهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، وعبدالرحيم صالح، مدير إدارة شئون الطلبة، ومديرى إدارات المراحل التعليمية بالمديرية.

كما شارك أمين اتحاد طلاب" المرحلة الثانوية"، حيث تعد المرة الأولى لمشاركة أمينا إتحاد طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والأمناء المساعدون، فى وضع جداول الإمتحانات، بهدف تأهيلهم على كيفية صنع القرار.



وأشار سعد الدين، إلى أن المقترح يعكس رؤية الطلاب لتنظيم جدول الامتحانات، حيث يتضمن تصورًا لتوزيع المواد الدراسية بما يحقق التوازن، مع تحديد فترات زمنية كافية للمراجعة بين كل مادة وأخرى، فضلًا عن مراعاة الجوانب الدراسية والنفسية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن وضع جداول الأمتحانات يخضع لمراجعة فنية دقيقة تتعلق بترتيب المواد وتسلسلها، إلى جانب مراجعة تنظيمية تضمن توفير فترات راحة مناسبة بين الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة الفروق الفردية بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة.