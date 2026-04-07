تموين قنا يضبط 31 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من ضبط 31 جوال دقيق مخابز مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات المكثفة أسفرت عن ضبط 31 جوال دقيق مخابز مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية، وذلك لمخالفته القوانين قبل بيعها بالسوق السوداء.



وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة على السلع التموينية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها.

وشدد القط على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمستودعات، لردع المخالفين والحفاظ على الدعم المقررة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

