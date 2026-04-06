زراعة قنا تطلق حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل بأحدث أجهزة الحقن

نفذت مديرية الزراعة بقنا، حملة ميدانية مكثفة لمتابعة وفحص أشجار النخيل بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التواجد الميداني ودعم المزارعين للحفاظ على الثروة الزراعية، وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة إنتاجيتها.

وقال المهندس أبو العباس عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن المديرية تولي اهتماماً بالغاً بملف مكافحة الآفات الزراعية، لاسيما سوسة النخيل الحمراء التي تمثل تهديداً مباشراً لأشجار النخيل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن فرق المكافحة تعمل بشكل دوري على رصد أي إصابات والتعامل الفوري معها وفق أحدث النظم العلمية المتبعة، لضمان محاصرة الآفة ومنع انتشارها في البساتين المجاورة.

وتابع عبد الفتاح، أن الحملة التي تشكلت برئاسة المهندس عابدين علي محمد، استشاري الإدارة العامة للمكافحة، والمهندس طارق سباق أبوزيد، مدير عام المكافحة بالمديرية، وبالتنسيق مع المهندس عمر عريان علي، رئيس قسم المكافحة بنقادة، قامت بالمرور بزمام قرية "طوخ"، حيث تم فحص أشجار النخيل والإشراف المباشر على معالجة الأشجار المصابة باستخدام "جهاز حقن النخيل" المتطور.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأنه في نفس السياق تن فحص ومتابعة محصول القمح في مراحل ما قبل الحصاد، للاطمئنان على حالته العامة وتوعية المزارعين بأفضل طرق التخزين والتوريد.



