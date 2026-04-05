مصرع أم ونجليها فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقيت ربة منزل ونجليها مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية بركة بنجع حمادى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، نتج عنه وفيات ومصابين، أمام قرية بركة بنجع حمادى.

يالانتقال والفحص تبين مصرع مينا حنانى بولس ٢٠ عاما، وشقيقه مينا ١٥ عاما، ولحقت بهم والدتهما منال نمر رياض ٤٠ عاما، فور وصولها المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العا، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

