"قنا العام" ينقذ سيدة من انسداد معوي نادر بسبب كتلة قشور نباتية

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ حياة سيدة بعد وصولها إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة تعاني من آلام شديدة بالبطن وقيء مستمر وتوقف تام في حركة الأمعاء.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وإجراء الفحوصات اللازمة التي كشفت عن إصابتها بانسداد معوي حاد نتيجة تكوّن كتلة صلبة من الألياف النباتية وقشور الخضروات داخل الأمعاء الدقيقة، وهي من الحالات النادرة طبيًا المعروفة باسم Phytobezoar وتبلغ نسبة حدوثها نحو 4%.

وعلى الفور تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي العاجل، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء جراحة دقيقة لاستخراج الكتلة المتسببة في الانسداد وإعادة كفاءة الأمعاء، وتمت العملية بنجاح تام، مع استقرار الحالة العامة للمريضة وتحسنها الملحوظ تحت المتابعة الطبية.

أُجريت الجراحة بقيادة الدكتور محمود إبراهيم القهيوي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد الهويدي أخصائي الجراحة العامة، وبمشاركة نواب الجراحة العامة: الدكتور جوزيف، الدكتور محمد حسام، الدكتور محمد يوسف، الدكتور كارليوس، الدكتور عبدالصبور، الدكتور ميادة، وبمشاركة فريق التمريض: غادة، رحاب، زينب، وتحت إشراف التخدير الدكتور عادل علي استشاري التخدير .

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بأن سرعة التشخيص ودقة التدخل الجراحي كان لهما الدور الحاسم في إنقاذ حياة المريضة، وتجنب المخاطر التى كادت تحدث.

وأشاد الديب، بكفاءة الفريق الطبي والتكامل بين مختلف الأقسام، مؤكدًا استمرار المستشفى في تقديم خدمات طبية متقدمة والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والنادرة لخدمة أهالي محافظة قنا.