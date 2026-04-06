محافظ قنا يشدد على ضرورة تكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتجميل بالقرى والمدن

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتجميل، وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضاري من خلال سلسلة من حملات النظافة والتجميل المكبرة.

وأكد الببلاوي، أن الحملات يجب أن تستهدف رفع المخلفات المتراكمة وتمهيد الطرق الحيوية، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة من مؤسسات المجتمع المدني والأهالي لمساندة الجهود التنفيذية، لضمان استدامة أعمال التطوير والحفاظ على البيئة الصحية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



وأشار محافظ قنا، إلى أن ​هذه التحركات تأتى ضمن خطة شاملة تهدف إلى القضاء على بؤر المخلفات، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية للقرى.

​وفي السياق، شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، سلسلة من حملات النظافة والتجميل المكبرة، بوحدات "جراجوس، الحراجية، وخزام"، استهدفت رفع المخلفات المتراكمة وتمهيد الطرق الحيوية، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني والأهالي.

و نجحت الوحدة القروية لقرية جراجوس، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في إزالة قرابة 14 طنًا من التجمعات والمخلفات الصلبة، زركزت الحملة على بعض النقاط، مثل منطقة القنطرة، وتحديداً في المداخل المؤدية لقريتي الجمالية والجزيرة، كما تضمنت الأعمال إزالة المطبات العشوائية لتسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المطلوبة.

فيما واصلت الوحدة القروية بالحراجية، جهودها لرفع كفاءة الطرق، حيث تم رفع 15 طنا من التراكمات والمخلفات على جانبي طريق الكراتية المقارين، كانت هذه التراكمات تمثل عائقاً بصرياً ونقطة إزعاج للمارة، مما استوجب تدخل الوحدة لإعادة الوجه الجمالي للطريق الحيوي.

وفي خزام شهد شارع العقب - ترعة أبو الجود، الذي

يمتد بطول 3 كيلومترات وعرض 7 أمتار، وذلك ابتداء من مدخل نجع أبو الجود وصولاً إلى كبري العقب، جهود مكثفة من الوحدة والأهالي، تمثلت في رفع التراكمات وتنظيف الشارع بالكامل من المخلفات، وتنفيذ أعمال تسوية وتمهيد وفرش وتشوين "تربة زلطية" لرفع كفاءة الطريق ورشه بالمياه باستخدام سيارات الوحدة لضمان ثبات التربة.