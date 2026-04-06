الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يشدد على ضرورة تكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتجميل بالقرى والمدن

حملات التجميل
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتجميل، وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضاري من خلال سلسلة من حملات النظافة والتجميل المكبرة.

وأكد الببلاوي، أن الحملات يجب أن تستهدف رفع المخلفات المتراكمة وتمهيد الطرق الحيوية، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة من مؤسسات المجتمع المدني والأهالي لمساندة الجهود التنفيذية، لضمان استدامة أعمال التطوير والحفاظ على البيئة الصحية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.


وأشار محافظ قنا، إلى أن ​هذه التحركات تأتى ضمن خطة شاملة تهدف إلى القضاء على بؤر المخلفات، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية للقرى.

​وفي السياق، شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، سلسلة من حملات النظافة والتجميل المكبرة، بوحدات "جراجوس، الحراجية، وخزام"، استهدفت رفع المخلفات المتراكمة وتمهيد الطرق الحيوية، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني والأهالي.

و نجحت الوحدة القروية لقرية جراجوس، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في إزالة قرابة 14 طنًا من التجمعات والمخلفات الصلبة، زركزت الحملة على بعض النقاط، مثل منطقة القنطرة، وتحديداً في المداخل المؤدية لقريتي الجمالية والجزيرة، كما تضمنت الأعمال إزالة المطبات العشوائية لتسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المطلوبة.

فيما واصلت الوحدة القروية بالحراجية، جهودها لرفع كفاءة الطرق، حيث تم رفع 15 طنا من التراكمات والمخلفات على جانبي طريق الكراتية المقارين، كانت هذه التراكمات تمثل عائقاً بصرياً ونقطة إزعاج للمارة، مما استوجب تدخل الوحدة لإعادة الوجه الجمالي للطريق الحيوي.

وفي خزام شهد شارع العقب - ترعة أبو الجود، الذي
يمتد بطول 3 كيلومترات وعرض 7 أمتار، وذلك ابتداء من مدخل نجع أبو الجود وصولاً إلى كبري العقب، جهود مكثفة من  الوحدة والأهالي، تمثلت في رفع التراكمات وتنظيف الشارع بالكامل من المخلفات، وتنفيذ أعمال تسوية وتمهيد وفرش وتشوين "تربة زلطية" لرفع كفاءة الطريق ورشه بالمياه باستخدام سيارات الوحدة لضمان ثبات التربة.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

Visions du Réel

164 فيلماً.. مهرجان Visions du Réel يعود في دورته الـ57 ببرنامج قوي

روجينا

بشعر قصير.. روجينا بلوك جديد في أحدث ظهور

فؤاد ومنيب

مؤلفات فؤاد ومنيب بقيادة سعد باشا على المسرح الكبير بالأوبرا

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد