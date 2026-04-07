مجمع إعلام قنا يناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة حول "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، حمايتهم واجبنا"، لتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعى.

أقيمت فعاليات الندوة، بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام، وحاضر بالندوة الدكتور أحمد ابوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والمهندسة ايمان محمد على، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائى إعلام بالمجمع، واستهدفت طلاب وطالبات المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

قال الدكتور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن ندوة تأثير المواقع الاجتماعى على القيم الاخلاقية جاءت ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز التعامل الأمن مع وسائل التعامل الرقمى ووسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه الوسائل تعد ضمن متطلبات الحياة المفروضة على الأفراد داخل المجتمع بشكل يومى، حيث يتم التوعية بكيفية استخدامها بشكل آمن وايجابى.

فيما أشار الدكتور أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوى بأوقاف قنا، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها تؤثر بقدر كبير على بناء الشخصية لدى الشباب والفتيات داخل المجتمع، وأن هناك الكثير من الشباب يسئ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما يؤدى إلى التفكك الأسرى وانتشار العادات السيئة على الصفحات الإلكترونية.

وأضاف مدير إدارة الدعوى بأوقاف قنا، بأن الاندماج مع مواقع التواصل الاجتماعي يؤدى إلى البعد الاجتماعي وفقدان الحوار المشترك بين الزوج والزوجة والأبناء، فى حين أن الإسلام حث على أن تكون هناك صلة ولغة وتراحم بين أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن الاستخدام الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي يساهم فى تقوية الولاء والانتماء الوطنى لدى الشباب والفتيات والأفراد داخل المجتمع ككل.

وأوضح أبوالوفا، بأن الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي يساهم فى زيادة المعرفة وكشف الكثير من الحقائق ومعرفة دور مصر السياسى، بالإضافة للعديد من الفوائد تتضمن نقل المعلومة والثقافة، تعزيز الوعى القومى وتنمية القدرة على البحث الخاص باكتساب إضافة المعلومات التى يحتاجها الأفراد فى عملهم وحياتهم عامة.

وقالت المهندسة ايمان محمد على، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد سلاح ذو حدين، وأن الاستخدام الايجابى لمواقع التواصل الاجتماعي يساهم فى المعرفة ونقل المعلومات القيمة والانفتاح على العالم الآخر واكتساب الخبرات، فى حين أن الاستخدام السلبى لها يؤدى للعديد من المخاطر التى تعود بالسلب على الفتيات والسيدات داخل الأسر والمجتمع ككل، فـ 75% من الشكاوى التى يتلقاها المجلس القومى للمرأة تأتى من الفتيات نتيجة مواقع التوصل الاجتماعى.



ودعت مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، الفتيات تحرى الدقة والتحفظ فى عرض صورهم أو بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم الانزلاق لأمور سيئة، وحتى لا تكون الحياة الخاصة متاحة للجميع، وما ينتج عن ذلك من مخاطر وأضرار على الأسرة والفتاة.



