انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
محافظات

مجمع إعلام قنا يناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة حول "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، حمايتهم واجبنا"، لتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل  الاجتماعى.

أقيمت فعاليات الندوة، بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام، وحاضر بالندوة الدكتور أحمد ابوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والمهندسة ايمان محمد على، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، وأدارها عصام السيد بهلول، أخصائى إعلام بالمجمع، واستهدفت طلاب وطالبات المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

قال الدكتور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن ندوة تأثير المواقع الاجتماعى على القيم الاخلاقية جاءت ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز التعامل الأمن مع وسائل التعامل الرقمى ووسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه الوسائل  تعد  ضمن متطلبات الحياة المفروضة على الأفراد داخل المجتمع بشكل يومى، حيث يتم التوعية بكيفية استخدامها بشكل آمن وايجابى.

فيما أشار الدكتور أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوى بأوقاف قنا،  إلى أن  مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها تؤثر بقدر كبير على بناء الشخصية لدى الشباب والفتيات داخل المجتمع، وأن هناك الكثير من الشباب يسئ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما يؤدى إلى التفكك الأسرى وانتشار العادات السيئة على الصفحات الإلكترونية.

وأضاف مدير إدارة الدعوى بأوقاف قنا، بأن الاندماج مع مواقع التواصل الاجتماعي  يؤدى إلى البعد الاجتماعي وفقدان الحوار المشترك بين الزوج والزوجة والأبناء، فى حين أن الإسلام حث على أن تكون هناك صلة ولغة وتراحم بين أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن الاستخدام الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي يساهم فى تقوية الولاء والانتماء الوطنى لدى الشباب والفتيات والأفراد داخل المجتمع ككل.

وأوضح أبوالوفا، بأن الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي يساهم فى زيادة المعرفة وكشف الكثير من الحقائق  ومعرفة دور مصر السياسى، بالإضافة للعديد من الفوائد تتضمن نقل المعلومة والثقافة،  تعزيز الوعى القومى وتنمية القدرة على البحث الخاص باكتساب إضافة المعلومات التى يحتاجها الأفراد فى عملهم وحياتهم  عامة.

وقالت المهندسة ايمان محمد على، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد سلاح ذو حدين، وأن  الاستخدام الايجابى لمواقع التواصل الاجتماعي يساهم فى المعرفة ونقل المعلومات القيمة والانفتاح على العالم الآخر واكتساب الخبرات،  فى حين أن الاستخدام السلبى لها يؤدى للعديد من المخاطر التى تعود بالسلب على الفتيات والسيدات داخل الأسر والمجتمع ككل، فـ 75% من الشكاوى التى يتلقاها المجلس القومى للمرأة تأتى من الفتيات نتيجة مواقع التوصل الاجتماعى.
 

ودعت مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بقنا، الفتيات تحرى الدقة والتحفظ فى عرض صورهم أو بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم الانزلاق لأمور سيئة، وحتى لا تكون الحياة الخاصة متاحة للجميع، وما ينتج عن ذلك من مخاطر وأضرار على الأسرة والفتاة.


ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري

بعد تعثر الأهلي .. ترتيب الدوري المصري في مرحلة الصراع على اللقب

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي للجماهير : هل الأهلي فرّط في فرص الفوز بالدوري

يارا

إعلامي يكشف تفاصيل استبعاد يارا عاطف من إدارة المباريات

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد