شبكة تلفزيون الصين الدولية تعلن عن تعاون فني جديد مع الفنان حسين فهمي.. تفاصيل

أعلنت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) عن تعاون فني جديد مع الفنان القدير حسين فهمي، من خلال مشاركته في بطولة فيلم “The Story I Found In China”. ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع الاستعدادات للقمة العربية الصينية الثانية واحتفالات مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.



الفيلم من نوع الدوكيودراما (Docudrama)، الذي يجمع بين التوثيق والدراما، وتدور أحداثه في عدد من المدن الصينية المختلفة مثل بكين، هانغتشو، سوتشو، وشنتشن، من خلال مجموعة من الحكايات التي يرويها البطل ويشارك فيها بشكل مباشر.



وقال حسين فهمي إنه يجسد شخصية رحالة عجوز يتمتع بحكمة كبيرة رغم قسوة الحياة، مؤكدًا أنه متحمس جدًا لهذه التجربة الفنية، خاصة أنها تتيح جسورًا بين ثقافتين كبيرتين مثل مصر والصين.



وأضاف فهمي أنه وصل بالفعل إلى الصين، وسيقضي حوالي 17 يومًا في تصوير الفيلم في أكثر من مدينة، حيث سيتعرف على تفاصيل الحياة اليومية هناك، ويقابل أشخاصًا من خلفيات متنوعة، ما يتيح للفيلم عمقًا ثقافيًا وحواريًا فريدًا.



يُذكر أن هذا التعاون الفني يأتي في إطار تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مصر والصين، وتسليط الضوء على العلاقات الطويلة بين البلدين من خلال الفن والسينما.

