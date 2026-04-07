طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بطعم لا يُقاوم

تعتبر شوربة العدس الأصفر من أشهر الأطباق الشتوية في المطبخ العربي، وتقدمها الشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة سهلة ومغذية تجمع بين الطعم الأصيل والقيمة الغذائية العالية، مما يجعلها وجبة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتتميز هذه الوصفة باعتمادها على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مع إضافة لمسة الطشة المصرية التي تمنح الشوربة نكهة مميزة وقواماً غنياً.

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

مقادير شوربة العدس الأصفر:

نصف كيلو عدس أصفر مغسول

1 بصلة متوسطة مقطعة

1 حبة بطاطس مقطعة

1 جزرة مقطعة

1 طماطم مقطعة

3 فصوص ثوم

ماء مغلي أو مرقة

ملح حسب الرغبة

كمون

كزبرة ناشفة

شطة (اختياري)

مكونات الطشة:

ملعقة سمنة أو زيت

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر خطوة بخطوة:

ـ في قدر كبير، يوضع العدس المغسول مع الجزر والبطاطس والبصل والثوم والطماطم، ثم يضاف الماء المغلي أو المرقة حتى تغطي المكونات.

ـ تترك المكونات على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى تنضج تماماً.

ـ يترك الخليط ليبرد قليلاً ثم يضرب باستخدام الخلاط أو الهاند بلندر حتى يصبح القوام ناعماً وكريمياً.

ـ تعاد الشوربة إلى النار ويضاف الكمون والملح، ويمكن إضافة شعيرية محمرة للحصول على قوام أكثر كثافة.

ـ في مقلاة صغيرة، يشوح الثوم مع الكزبرة الناشفة في السمنة حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم تضاف إلى الشوربة لتعزيز النكهة.

ـ تقدم شوربة العدس ساخنة مع الخبز المحمص وشرائح الليمون حسب الرغبة.

فوائد شوربة العدس الصحية

تحتوي شوربة العدس على العديد من الفوائد الصحية مثل:

ـ غنية بالبروتين النباتي

ـ تساعد على الشعور بالشبع

ـ مصدر جيد للألياف

تقوي المناعة

ـ تمد الجسم بالطاقة في الشتاء

نصائح لنجاح شوربة العدس

ـ غسل العدس جيداً قبل الطهي

ـ عدم الإكثار من الماء للحصول على قوام مناسب

ـ إضافة الكمون لتقليل الانتفاخ

ـ يمكن إضافة مرقة دجاج لزيادة القيمة الغذائية