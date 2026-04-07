9 أكواد Err تظهر على عداد الكهرباء .. ما معناها؟

يتجه اهتمام الجميع مؤخراً لـ طرق ترشيد استهلاك الكهرباء ، خاصة في ظل توجه الحكومة لتلك الخطة على مستوى الجمهورية، ويهتم الجميع بأمر عداد الكهرباء وشحن كارت الكهرباء، لكن قد يلاحظ البعض ظهور بعض الأكواد وكلمة Err على شاشة العداد، فما معنى تلك الأكواد وإلى ماذا ترمز؟.



أكواد تخص الكارت



1- Err-0101 / Err-1: الكارت تالف تمامًا أو لا يمكن قراءته (بسبب خدوش أو اتساخ الشريحة).

2- Err-0104: الكارت غير متوافق مع نوع العداد (ربما يخص شركة أخرى).

3- Err-0106 / Err-0107: خطأ في البيانات؛ الكود المخزن على الكارت لا يطابق بيانات العداد.

4- Err-1091: الكارت انتهت صلاحيته (غالبًا يحتاج إلى استبدال في الشركة).

أكواد تخص العداد

1- Err-0204: ذاكرة العداد ممتلئة؛ يحتاج العداد إلى عملية تصفير في شركة الكهرباء.

2- Err-0502: خطأ في مفتاح العداد (يحتاج إلى فني متخصص).

3- E-Steal: إنذار بوجود تلاعب أو سرقة تيار (قد يظهر عند محاولة فتح غطاء العداد أو وجود تداخل في الوصلات).

أكواد تخص الشحن والرصيد



1- Err-0002: الكارت مقلوب أو نوعه خطأ.

2- Err-0304: غالبًا ما يتعلق بوجود مديونية مستلفة أكبر من قيمة الشحن الحالية.

نصائح خاصة بعداد الكهرباء وشحن الكارت

إذا ظهر لك أي كود Err ولم يختفِ بعد تنظيف شريحة الكارت ووضعه جيدًا، فالحل الأضمن هو التوجه بالكارت والبطاقة الشخصية إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء.

وفي حال تعرض كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع للتلف أو الكسر، أو ظهور رسالة Err-1 على شاشة العداد، يمكن استخراج بدل تالف.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل

1. فى البداية قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

2. اضغط على قسم الخدمات.



3. انقر على كلمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4. حدد المحافظة التابع لها عنوان سكنك.

5. ادخل البيانات المتمثلة فى الاسم ورقم العداد «10 أرقام» الخاص بفاتورة الكهرباء.

6. اختر بعد ذلك كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

رقم شركة الكهرباء واتساب

كما تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية التواصل عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم 01507501111، لتلقي الاستفسارات والرد على مختلف تساؤلات المواطنين المتعلقة بالفواتير والخدمات.