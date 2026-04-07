انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

9 أكواد Err تظهر على عداد الكهرباء .. ما معناها؟

عداد الكهرباء كارت
عداد الكهرباء كارت
رشا عوني

يتجه اهتمام الجميع مؤخراً لـ طرق ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل توجه الحكومة لتلك الخطة على مستوى الجمهورية، ويهتم الجميع بأمر عداد الكهرباء وشحن كارت الكهرباء، لكن قد يلاحظ البعض ظهور بعض الأكواد وكلمة Err على شاشة العداد، فما معنى تلك الأكواد وإلى ماذا ترمز؟.

أكواد تخص الكارت 


1- Err-0101 / Err-1: الكارت تالف تمامًا أو لا يمكن قراءته (بسبب خدوش أو اتساخ الشريحة).

2- Err-0104: الكارت غير متوافق مع نوع العداد (ربما يخص شركة أخرى).

3- Err-0106 / Err-0107: خطأ في البيانات؛ الكود المخزن على الكارت لا يطابق بيانات العداد.

4- Err-1091: الكارت انتهت صلاحيته (غالبًا يحتاج إلى استبدال في الشركة).

أكواد تخص العداد 

1- Err-0204: ذاكرة العداد ممتلئة؛ يحتاج العداد إلى عملية تصفير في شركة الكهرباء.

2- Err-0502: خطأ في مفتاح العداد (يحتاج إلى فني متخصص).

3- E-Steal: إنذار بوجود تلاعب أو سرقة تيار (قد يظهر عند محاولة فتح غطاء العداد أو وجود تداخل في الوصلات).

أكواد تخص الشحن والرصيد


1- Err-0002: الكارت مقلوب أو نوعه خطأ.

2- Err-0304: غالبًا ما يتعلق بوجود مديونية مستلفة أكبر من قيمة الشحن الحالية.

نصائح خاصة بعداد الكهرباء وشحن الكارت

 إذا ظهر لك أي كود Err ولم يختفِ بعد تنظيف شريحة الكارت ووضعه جيدًا، فالحل الأضمن هو التوجه بالكارت والبطاقة الشخصية إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء.

وفي حال تعرض كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع للتلف أو الكسر، أو ظهور رسالة Err-1 على شاشة العداد، يمكن استخراج بدل تالف.

1. فى البداية قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

2. اضغط على قسم الخدمات.


3. انقر على كلمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4. حدد المحافظة التابع لها عنوان سكنك.

5. ادخل البيانات المتمثلة فى الاسم ورقم العداد «10 أرقام» الخاص بفاتورة الكهرباء.

6. اختر بعد ذلك كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

رقم شركة الكهرباء واتساب

كما تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية التواصل عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم 01507501111، لتلقي الاستفسارات والرد على مختلف تساؤلات المواطنين المتعلقة بالفواتير والخدمات.

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
