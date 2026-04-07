سيراميكا كليوباترا يتفوق علي الأهلي بهدف في الشوط الأول

تفوق سيراميكا كليوباترا علي الاهلي بهدف نظيف في الشوط الاول ،في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد المقاولون العرب في الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 40، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق فاخري لاكاي تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق تريزيجيه تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 5.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية حاول ياسر إبراهيم تسديد الكرة لتصل سهلة إلى محمد بسام في الدقيقة 11.



جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأحمد عيد وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - حسين السيد - زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - ديفيد سيمو كوندا - ايمن موكا - ماثيو اوجور.