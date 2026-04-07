لهذا السبب.. ما تشحنش عداد الكهرباء المغرب

أجاب قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر"، التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، على شكاوى المواطنين من ظهور رسالة الخطأ (Err 0400) في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أو ما يصفه البعض بـ«تهنيج» العداد، خاصة عند محاولة شحن الكارت خلال وقت المغرب، وما إذا كانت تعود إلى عطل في الكارت أم خلل في العداد نفسه.

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء

وبحسب قطاع الكهرباء، فإن توقيت المغرب يُعد من فترات «ذروة الأحمال» على الشبكة القومية، حيث يتزامن تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية داخل المنازل مع إنارة الشوارع، ما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في استهلاك الطاقة.

هذا الضغط الكبير يتسبب أحيانًا في حدوث انخفاضات لحظية في الجهد الكهربائي، تُعرف فنيًا بـ«هبوط الفولت»، وهي لا تؤدي إلى انقطاع التيار لكنها تؤثر على استقراره وجودته.

وتنعكس هذه التذبذبات بشكل مباشر على أداء العدادات الذكية، التي تعتمد على أنظمة إلكترونية دقيقة، من بينها ذاكرة داخلية مسؤولة عن تسجيل الرصيد والبيانات.

وفي حال استشعار العداد لعدم استقرار التيار أثناء عملية الشحن، يقوم تلقائيًا برفض الكارت كإجراء وقائي لحماية هذه الذاكرة من أخطاء محتملة قد تؤدي إلى فقدان البيانات أو تلف الشريحة الإلكترونية.

ويوصي الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات لتفادي هذه المشكلة، أبرزها تقليل الأحمال الكهربائية قبل إدخال كارت الشحن، من خلال فصل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل أجهزة التكييف والسخانات والغسالات، بما يساهم في استقرار التيار الكهربائي داخل الوحدة السكنية.

كما يُنصح، في حال ظهور رسالة الخطأ، بالانتظار لبضع دقائق قبل إعادة المحاولة، لإتاحة الفرصة للعداد لإعادة ضبط نظامه الداخلي.

ويؤكد المختصون أيضًا أهمية التأكد من نظافة الشريحة المعدنية للكارت، حيث إن الأتربة أو الشوائب قد تعيق عملية القراءة، خاصة في ظل ضعف الجهد الكهربائي.

وفي جميع الأحوال، تبقى أفضل الممارسات هي إجراء عملية الشحن خلال فترات انخفاض الأحمال، مثل ساعات الصباح الباكر أو بعد منتصف الليل، لضمان إتمام العملية بسلاسة.

أما في حال استمرار المشكلة، فقد يكون من الضروري التوجه إلى شركة الكهرباء لإعادة تنشيط الكارت والتأكد من سلامته.

وتؤكد هذه الإرشادات أهمية الوعي بكيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع، بما يضمن استمرارية الخدمة وتجنب الأعطال المفاجئة التي قد تربك المستخدمين.



