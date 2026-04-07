طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

أفادت قناة سي بي إس التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن 15 عسكريا أمريكيا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على قاعدة في الكويت، وأن معظمهم عادوا إلى الخدمة.





وقالت القناة: "أسفرت غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت عن إصابة 15 أمريكيا بجروح طفيفة خلال الليل".

وزعمت القناة بأن غالبية المصابين عادوا إلى الخدمة في مواقعهم السابقة.

من جانبها، لم تصدر وزارة الحرب الأمريكية أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

وتشنّ إيران غارات جوية على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية ردا على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.